Игорь Конашенков рассказал о работе истребительной авиации в ходе СВО.

Воздушно-космические силы России за последние сутки в ходе регулярного брифинга с журналистами от 6 октября сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24, а также девять беспилотников. Известно, что миссии выполнены на территории Донецкой народной республики.

Истребительной авиацией сбито два самолета воздушных сил Украины, – один МиГ-29 в районе населенного пункта Новогродовка и один Су-24 в районе населенного пункта Свиридоновка. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России отбили атаку ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России