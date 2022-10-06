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ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24

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Игорь Конашенков рассказал о работе истребительной авиации в ходе СВО.

Воздушно-космические силы России за последние сутки в ходе регулярного брифинга с журналистами от 6 октября сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24, а также девять беспилотников. Известно, что миссии выполнены на территории Донецкой народной республики.

Истребительной авиацией сбито два самолета воздушных сил Украины, – один МиГ-29 в районе населенного пункта Новогродовка и один Су-24 в районе населенного пункта Свиридоновка.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России отбили атаку ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, миг-29, свиридоновка, су-24
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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