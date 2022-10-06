ВС России отбили атаку ВСУ на Купянском направлении

Игорь Конашенков сообщил об уничтожении 120 военных ВСУ.

Вооруженные силы России отбили атаку ВСУ на Купянском направлении. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами от 6 октября поделился официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ рассказал о том, что военными были отбиты несколько батальонных атак со стороны противника. Ликвидировано свыше 120 человек из Вооруженных сил Украины.

Противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями все атаки были отбиты. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что в результате военнослужащие РФ уничтожили более 120 солдат, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 единиц автомобильного транспорта.

ВС России поразили подразделения иностранных наемников в ДНР и Харькове.

Фото и видео: Минобороны России