Игорь Конашенков рассказал о работе авиации и артиллерии на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки специальной военной операции поразили боевые подразделения иностранных наемников, расположенные на территории Донецкой народной республики и Харькове. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга с журналистами от 5 октября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что также ликвидированы центры местных националистических формирований, расположенные в районе населенного пункта Константиновка. Эксперт уточнил, что операции выполнялись силами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск, артиллерии с использованием высокоточного оружия.

ВСУ потеряли более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России