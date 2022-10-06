  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:46
98
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВС России поразили подразделения иностранных наемников в ДНР и Харькове

0 0

Игорь Конашенков рассказал о работе авиации и артиллерии на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки специальной военной операции поразили боевые подразделения иностранных наемников, расположенные на территории Донецкой народной республики и Харькове. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга с журналистами от 5 октября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что также ликвидированы центры местных националистических формирований, расположенные в районе населенного пункта Константиновка. Эксперт уточнил, что операции выполнялись силами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск, артиллерии с использованием высокоточного оружия.

ВСУ потеряли более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, игорь конашенков, иностранные наемники, минобороны, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии