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ВСУ потеряли более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении

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Игорь Конашенков сообщил о ходе СВО за 5 октября.

Вооруженные силы Украины потеряли более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении в ходе контрнаступления на ВС РФ и Союзные силы Донбасса. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 5 октября рассказал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Также военные смогли ликвидировать четыре танка, 18 бронированных машин пехоты (БМП), две гаубицы "Гвоздика", а также 20 автомобилей и два миномета.

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 БМП.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России уничтожили до 30 украинских военных у Новой Каменки под Херсоном.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, кривой рог, минобороны, николаевская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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