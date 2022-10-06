ВСУ потеряли более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении

Игорь Конашенков сообщил о ходе СВО за 5 октября.

Вооруженные силы Украины потеряли более 230 человек на Николаево-Криворожском направлении в ходе контрнаступления на ВС РФ и Союзные силы Донбасса. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 5 октября рассказал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Также военные смогли ликвидировать четыре танка, 18 бронированных машин пехоты (БМП), две гаубицы "Гвоздика", а также 20 автомобилей и два миномета.

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 БМП. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России уничтожили до 30 украинских военных у Новой Каменки под Херсоном.

Фото и видео: Минобороны России