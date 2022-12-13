ВКС России уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области

Кроме того, российские войска уничтожили три укрытия личного состава южнее населенного пункта Ольшаны.

ВКС России уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Харьковской области. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на офицера пресс-центра группировки "Запад" Ярослава Якимкина.

Украинские ДРГ были обнаружены в районах населенных пунктов Молчаново и Крахмального. Кроме того, российские войска уничтожили три укрытия личного состава южнее населенного пункта Ольшаны. Также российская авиация сорвала две попытки ротации на этом участке фронта.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ 2С-19 "Мста-С".

Видео: Telegram / РИА Новости