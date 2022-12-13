Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ 2С-19 "Мста-С"

В результате выполненных действий были уничтожены опорный пункт и боевые машины пехоты противника.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов САУ 2С-19 "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят удар по замаскированным позициям и скоплению бронетехники украинских войск. Координаты позиции передали разведчики ЗВО. В результате выполненных действий были уничтожены опорный пункт и боевые машины пехоты противника.

В военном ведомстве отметили, что боевые задачи в составе расчетов САУ 2С-19 "Мста-С" выполняли военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС за сутки поразили 97 украинских артиллерийских подразделений.

Видео: Минобороны России