VII Хоровой фестиваль Ленобласти

Хоровой фестиваль пройдет 12 и 13 сентября в Тосно. Вход свободный.

В Тосно состоится VII Хоровой фестиваль Ленинградской области. После нескольких лет однодневного формата он вновь пройдет в два дня и соберет хоровые коллективы, Симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии под управлением Михаила Голикова. В центре программы – 100-летие Александра Зацепина, единство народов России и историческая память.

В субботу в 14:00 мероприятие откроет выступление хоровых коллективов. Среди участников – Камерный хор и мужской камерный хор "Балтика" из Соснового Бора, Академический хор имени А. И. Крылова Петербургского государственного технологического института и другие.

В воскресенье в 16:00 на главной площади города ожидается гала-концерт. В первой части прозвучат два знаковых произведения XX века – Пятая симфония Дмитрия Шостаковича и кантата "Кармина Бурана" Карла Орфа. Второе исполнят Симфонический оркестр, большой сводный хор, солисты Мариинского театра и солист Государственной филармонии для детей и молодежи Григорий Яцентковский. Финал объединит музыку, знакомую нескольким поколениям.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия