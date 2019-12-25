ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 80%

Россияне рассказали о своем отношении к президенту, правительству и политикам страны.

Уровень доверия российских граждан к главе государства Владимиру Путину согласно последнему социологическому опросу, проведенному с 28 июля по 3 августа 2025 года, не изменился за минувшую неделю и составляет 78,4 процентов. Соответствующие данные журналистам презентовали сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Специалисты уточнили, что исследование проводилось среди 1,6 тысяч совершеннолетних россиян.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,4% участников опроса (без изменений), уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,4 п.п. и составляет 74,3%. результаты соцопроса от ВЦИОМ

Деятельность федерального правительства страны одобряют 49,3 процентов опрошенных (минус 0,2 процентных пункта), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 51,7 процентов респондентов (плюс 0,5 процентных пункта). О доверии главе кабинета министров заявили 60,1 процента опрошенных (плюс 0,4 процентных пункта). Дополнительно стало известно отношение местного населения к лидерам парламентских партий. Установлено, что председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,5 процента (минус 2,7 процентных пункта), "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,9 процента (минус 2,3 процентных пункта), ЛДПР Леониду Слуцкому - 23,2 процента (плюс 1,2 процентных пункта), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,6 процентов (показатель остался без изменений).

Уровень поддержки для "Единой России" составил 33,6 процента (минус 0,1 процентных пункта), КПРФ - 10,1 процента (плюс 0,6 процентных пункта), ЛДПР - 10,5 процентов (плюс 0,2 процентных пункта), "Справедливой России - За правду" - 3,8 процента (минус 0,2 процентных пункта), "Новых людей" - 7,8 процентов (плюс 0,3 процентных пункта).

Фото: Kremlin.ru