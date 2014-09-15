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Уже трое суток в Петербурге суточное число новых случаев COVID-19 составляет менее 500
Сегодня, 13:10
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Уже трое суток в Петербурге суточное число новых случаев COVID-19 составляет менее 500

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Вылечиться смогли 494 человека.

В Петербурге уже третий день подряд суточное число зараженных коронавирусом не превышает 500. Так, за минувшие сутки в Северной столице положительный ПЦР-тест получили  492 жителя. Отметим, что днем ранее инфекцию нашли у 477 горожан. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 30 апреля.

Вылечиться смогли 494 человека. Еще 14 пациентов, у которых обнаружили тяжелую форму протекания болезни, ушли из жизни. В стационары доставили 132 петербуржца. 

Ранее на Piter.tv: свыше 7,3 тыс. россиян заболели коронавирусом за минувшие сутки.

Фото: Piter.tv

Теги: борьба с коронавирусом, пандемия, снижение числа заболевших, суточное число заболевших
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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