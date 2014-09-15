Свыше 7,3 тыс. россиян заболели коронавирусом за минувшие сутки

Ушли из жизни еще 157 жителей страны.

За последние сутки в России выявили 7 363 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 30 апреля.

В ковидные стационары доставили еще 2 574 человек. Покинули больницы со справкой о выздоровлении более 11 тыс. пациентов. Ушли из жизни еще 157 россиян.

В Минздраве сообщили, когда ждать вспышку COVID-19 в России. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что всплеск эпидемии коронавируса ожидается в июне этого года.

Ранее на Piter.tv: ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл" в конце лета.

Фото: Piter.tv