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Свыше 7,3 тыс. россиян заболели коронавирусом за минувшие сутки
Сегодня, 12:10
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Свыше 7,3 тыс. россиян заболели коронавирусом за минувшие сутки

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Ушли из жизни еще 157 жителей страны.

За последние сутки в России выявили 7 363 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 30 апреля.

В ковидные стационары доставили еще 2 574 человек. Покинули больницы со справкой о выздоровлении более 11 тыс. пациентов. Ушли из жизни еще 157 россиян. 

В Минздраве сообщили, когда ждать вспышку COVID-19 в России. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что всплеск эпидемии коронавируса ожидается в июне этого года. 

Ранее на Piter.tv: ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл" в конце лета.

Фото: Piter.tv

Теги: инфекция, ковид, пандемия, спад заболеваемости, число заболевших
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости России,

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