ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл" в конце лета

Препарат зарегистрировали 18 марта.

Пострегистрационные испытания вакцины против коронавируса "Конвасэл" запланированы на конец лета 2022 года. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство.

Сейчас специалисты разрабатывают план третьей фазы клинических исследований препарата. На этом этапе будет оцениваться безопасность, иммуногенность и эффективность "Конвасэла". Вакцина была зарегистрирована Минздравом 18 марта.

Исследования продлятся не менее шести месяцев.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский институт вакцин и сывороток начал производить вакцину от COVID-19 "Конвасэл".

Фото: ВКонтакте / ФМБА России