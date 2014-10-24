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ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл" в конце лета
Сегодня, 8:24
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ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл" в конце лета

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Препарат зарегистрировали 18 марта.

Пострегистрационные испытания вакцины против коронавируса "Конвасэл" запланированы на конец лета 2022 года. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство.

Сейчас специалисты разрабатывают план третьей фазы клинических исследований препарата. На этом этапе будет оцениваться безопасность, иммуногенность и эффективность "Конвасэла". Вакцина была зарегистрирована Минздравом 18 марта. 

Исследования продлятся не менее шести месяцев.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский институт вакцин и сывороток начал производить вакцину от COVID-19 "Конвасэл". 

Фото: ВКонтакте / ФМБА России

Теги: вакцина, конвасэл, фмба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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