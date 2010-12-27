Утром на Комендантском проспекте тушили четыре автомобиля

В Приморском районе утром загорелись четыре автомобиля.

Четыре иномарки загорелись утром 2 сентября в Приморском районе. Инцидент произошел около половины пятого утра на Комендантском проспекте у дома номер пять корпус один. Пожар начался с припаркованного автомобиля “Пежо”. У машины выгорел салон и моторный отсек. Пожар распространился на три соседних авто: “Киа”, “Ситроен” и “Мерседес”. У них пострадали задние части кузовов.

Ликвидировать ситуацию удалось за полчаса. В тушении участвовали два пожарных расчета. Сведений о пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.