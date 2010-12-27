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Утром на Комендантском проспекте тушили четыре автомобиля
Сегодня, 8:09
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lesjasap
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Утром на Комендантском проспекте тушили четыре автомобиля

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В Приморском районе утром загорелись четыре автомобиля.

Четыре иномарки загорелись утром 2 сентября в Приморском районе. Инцидент произошел около половины пятого утра на Комендантском проспекте у дома номер пять корпус один. Пожар начался с припаркованного автомобиля “Пежо”. У машины выгорел салон и моторный отсек. Пожар распространился на три соседних авто: “Киа”, “Ситроен” и “Мерседес”. У них пострадали задние части кузовов.
 
Ликвидировать ситуацию удалось за полчаса. В тушении участвовали два пожарных расчета. Сведений о пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.
Теги: комендантский проспект , пожар
Категории: Новости СПб

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