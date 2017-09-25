Во вторник утром Петербург окутает туман

Синоптики обещают во вторник утром туманную погоду в Северной столице. При этом возможно увеличение числа аварий.

Ночью и утром во вторник, 26 сентября, синоптики обещают опасную для автомобилистов погоду. Город окутает туман. Это природное явление может привести к увеличению числа аварий. Так как из-за плохой видимости автомобилисты могут вовремя не увидеть опасность.

Зато день будет солнечным и теплым. Как ранее сообщал Piter.tv, в течение трех дней в Петербурге будет тепло. Вторник также будет безоблачным и теплым. Температура воздух поднимется до 18 градусов. Слабый ветер не испортит погоду.

Такая же погода сохраниться в среду. Туманные ночь и утро и теплая погода днем.

Видео: instagram / dokdlin