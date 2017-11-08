Утром Петербург накрыл туман

Он пришёл в город с Финского залива.

Как сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте", утром 5 мая юго-запад Петербурга накрыл густой туман. Он пришёл в город с Финского залива. Такое явление более характерно для летнего времени года.

ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" предупреждало о возможности тумана еще накануне. Известно, что 6 мая его не ожидается.

Ранее мы сообщили, что во вторник в Ленобласти ожидается туман.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / ВКонтакте