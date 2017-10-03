Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 22:30
0
TretyakovaS
16
Код вставки плеера

В Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра

0
 
 

В среду, 4 октября в Петербурге будет сильный ветер и дождь. Синоптики Гидрометцентра России объявили желтый уровень погодной опасности в Северной столице.

Как сообщает "Петербургский дневник", 4 октября в Северной столице ожидается дождь и сильный ветер. Синоптики Гидрометцентра России объявили желтый уровень опасности.

Желтый уровень опасности объявлен и в Ленобласти, где погода также испортится.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, что дожди пройдут и днем, и ночью. Порывы ветра могут достигать до 15 м/с. Днем максимальная температура составит +11 градусов.

Теги: новости петербурга , новости спб , погода питер
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5