В Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра

В среду, 4 октября в Петербурге будет сильный ветер и дождь. Синоптики Гидрометцентра России объявили желтый уровень погодной опасности в Северной столице.

Как сообщает "Петербургский дневник", 4 октября в Северной столице ожидается дождь и сильный ветер. Синоптики Гидрометцентра России объявили желтый уровень опасности.



Желтый уровень опасности объявлен и в Ленобласти, где погода также испортится.



ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, что дожди пройдут и днем, и ночью. Порывы ветра могут достигать до 15 м/с. Днем максимальная температура составит +11 градусов.