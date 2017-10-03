Как сообщает "Петербургский дневник", 4 октября в Северной столице ожидается дождь и сильный ветер. Синоптики Гидрометцентра России объявили желтый уровень опасности.
Желтый уровень опасности объявлен и в Ленобласти, где погода также испортится.
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, что дожди пройдут и днем, и ночью. Порывы ветра могут достигать до 15 м/с. Днем максимальная температура составит +11 градусов.
Сегодня, 22:30
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В Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра
В среду, 4 октября в Петербурге будет сильный ветер и дождь. Синоптики Гидрометцентра России объявили желтый уровень погодной опасности в Северной столице.
Как сообщает "Петербургский дневник", 4 октября в Северной столице ожидается дождь и сильный ветер. Синоптики Гидрометцентра России объявили желтый уровень опасности.