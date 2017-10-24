МЧС обещает на среду гололед и туман в Петербурге и области

Синоптики и МЧС предупреждают о гололеде на дорогах Петербурга и Ленобалсти в среду. Также ожидается небольшой туман.

Погода снова готовится преподнести сюрпризы водителям, которые не сменили резину на зимнюю. По ежедневному прогнозу по ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в среду, 25 октября, ожидают гололед. Дороги станут скользкими как в самом Петербурге, так и в Ленобалсти.

Кроме того, МЧС области предупреждает о небольших туманах. Ночью со вторника на среду температура опустится до минус 3-4 градусов. В районе водоемов будет около нуля. Ветер будет слабый: южный и юго-восточный.

Водителей и пешеходов предупреждают о соблюдении правил безопасности. Автомобилистам следует держать увеличенную дистанцию в потоке. Кроме того, заранее притормаживать перед пешеходными переходами.

Пешеходам стоит помнить, что тормозной путь машин в гололед вырастает. Поэтому не стоит перебегать дорогу. Горожанам для безопасности надо переходить дорогу по зебрам, предварительно убедившись в безопасности.

Видео: instagram / mr_tihomir