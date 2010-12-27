В четверг Петербург снова окутает туман

В четверг в Петербурге снова будет туман и гололедица на дорогах.

Гидрометцентр Санкт-Петербурга сообщает о том, что 9 ноября в городе снова возможен туман. На дорогах утром и ночью ожидается гололед.

Кроме того, в конце дня 8 ноября ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем составит плюс 2-4 градуса тепла. Ветер в четверг 4 метра в секунду. Напомним, что 8 ноября, в среду в Петербурге также был слабый туман

МЧС дает несколько рекомендаций участникам дорожного движения и населению:

1. Заблаговременно включать указатели поворотов, а если нужно экстренно снизить скорость или остановиться – заранее помигать стоп-сигналами.

2. Стоит повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный или неопытный водитель.

3. Также стоит удерживать увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция - 15 м.

4. На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов необходимо проявить повышенную осторожность. Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода – в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля.

Фото: "ВК" - "Ежик в тумане"