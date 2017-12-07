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В пятницу в Петербурге повалит настоящий снегопад

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В Петербурге ожидается обильное выпадение снега.

Сегодня, 7 декабря главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что снегопад, из-за которого вчера на дорогах города был коллапс, не настолько страшный. Настоящий снег в Северную столицу, по его прогнозу, повалит уже в эту пятницу, 8 декабря.

Снег, снег, снег... Завтра Питер опять "встанет". Пора всем переходить на пешие прогулки до работы и обратно. В транспорте "вирусы", а на улице снег, пусть и с постоянной для нашего города оттепелью.

Александр Колесов, синоптик 

 В пятницу ожидается выпадение осадков до 5-7 сантиметров. 

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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