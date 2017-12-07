В пятницу в Петербурге повалит настоящий снегопад

В Петербурге ожидается обильное выпадение снега.

Сегодня, 7 декабря главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что снегопад, из-за которого вчера на дорогах города был коллапс, не настолько страшный. Настоящий снег в Северную столицу, по его прогнозу, повалит уже в эту пятницу, 8 декабря.

Снег, снег, снег... Завтра Питер опять "встанет". Пора всем переходить на пешие прогулки до работы и обратно. В транспорте "вирусы", а на улице снег, пусть и с постоянной для нашего города оттепелью. Александр Колесов, синоптик

В пятницу ожидается выпадение осадков до 5-7 сантиметров.