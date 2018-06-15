Уставный суд Петербурга проверит закон о митингах из-за жалобы жительницы

Жалобы истицы будет рассмотрена в следующем месяце.

Петербурженка обратилась в уставный суд города, чтобы определить, были ли нарушения в законе об организации митингов. Женщина считает, что под данное определение не должны попадать мирные собрания, а формулировка в проекте - не определена.

Отметим, что дело принято к рассмотрению. Истицей выступает Евгения Мухина. Об этом сообщает пресс-служба инстанции. Заседание состоится в апреле.

Местная жительница заявляет, что согласно нормам устава Петербурга, они предполагают свободу собраний, ограничивать которое может только федеральное законодательство.

Фото: Piter.tv