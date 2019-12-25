Уже удалось собрать порядка 240 тысяч.

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что установку памятника поэту и музыканту Башлачёву в Петербурге могут перенести на год. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Автор скульптуры Мария Иванова-Очерет отметила, что из-за пандемии COVID-19 некоторые совещания пока не проводятся и согласовательный процесс затянулся.

И если бы все сложилось благополучно - и финансовые, и бюрократические вопросы, то могли бы поставить его в этом году поздней осенью. Однако сейчас думаем, что сделаем это в течение ближайшего года, в 2021 году все должно быть закончено Мария Иванова-Очерет

По оценкам специалистов, скульптура обойдется от 800 тысяч рублей до одного миллиона рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Шушарах появится большой культурно-досуговый центр Green Park.

Фото:maria-art.com