Около 35 % от всего пространства будет направлено на размещение социальных и спортивных объектов.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что в Шушарах появится большой культурно-досуговый центр Green Park. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил место, где активно ведется стройка комплекса. Планируется, что в Green Park будут секции, кружки для детей, кинотеатр, магазины и рестораны. Отмечается, что 35% комплекса займут социальные и спортивные объекты.

Застройщиком выступает "Инвест-Проект". Строительство планируется завершить в конце 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге завершается прием заявок на конкурс лучшего работника сферы молодежной политики.

Фото: пресс-служба Смольного