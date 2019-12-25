В среду, 29 июля, стало известно о том, что в Шушарах появится большой культурно-досуговый центр Green Park. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил место, где активно ведется стройка комплекса. Планируется, что в Green Park будут секции, кружки для детей, кинотеатр, магазины и рестораны. Отмечается, что 35% комплекса займут социальные и спортивные объекты.
Застройщиком выступает "Инвест-Проект". Строительство планируется завершить в конце 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге завершается прием заявок на конкурс лучшего работника сферы молодежной политики.
Фото: пресс-служба Смольного
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все