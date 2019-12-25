В Славянке введен в эксплуатацию новый культурно-досуговый центр

Объект посещал губернатор Петербурга.

Стало известно, что в микрорайоне Славянка в Пушкинском районе Петербурга будет открыт новый культурно-досуговый центр. По данным газеты "Коммерсант", открытие КДЦ Green Park запланировано на 1 декабря, сейчас объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

У объекта – площадь в 23,9 тысяч квадратных метров, КДЦ построен менее чем за 1,5 года. Группа компаний "ПСК" выступила инвестором и девелопером проекта, объем инвестиций в который составил 2 млрд рублей. Порядка 40% коммерческих площадей комплекса будет отдано под досуговые, социальные и спортивные активности.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в июле посещал место, где активно велась стройка комплекса. Планируется, что в Green Park будут секции, кружки для детей, кинотеатр, магазины и рестораны.

Ранее мы сообщали о том, что аноним "заминировал" ТРЦ на Приморском проспекте и потребовал миллион рублей. Осмотр не выявил угрозы.

Фото: Piter.tv, носит иллюстративный характер