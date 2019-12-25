Аноним "заминировал" ТРЦ на Приморском проспекте и потребовал миллион рублей

Осмотр не выявил угрозы.

Около пяти часов вечера в понедельник, 7 сентября, в полицию Петербурга сообщили о заминировании торгового центра "Питерлэнд". Соответствующее электронное письмо, как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, получило УФСБ России.

Аноним в письме заявил, что "Питерлэнд" на Приморском проспекте якобы доживает свой последний час и где-то в здании "ждет сигнала тротиловая шашка с электродетонатором". Шантажист предложил разобраться с угрозой посредством одного миллиона рублей на указанный номер телефона. Полиция установила, что сообщение отправили с провайдера электронной почты "mail.RuServices", а IP-адрес анонима расположен в Москве.

Торговый центр осмотрели правоохранители, никаких опасных предметов и веществ не обнаружили, эвакуацию не проводили. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее мы писали, что петербуржец дважды рассказал, что "заминировал" ТК. Он забыл представиться и перезвонил.

Фото: pixabay