Успей принять участие: подходит к концу сбор информации для панно "Бессмертный полк"

Фотографию и информацию по ней можно прислать на сайт районной администрации до 1 декабря 2019 года.

В Выборге завершается сбор информации для панно "Бессмертный полк". Фотографии героев войны можно отправить на сайт администрации Выборгского района до 1 декабря 2019 года.

Напомним, что фотопанно будет состоять из снимков участников Великой Отечественной войны. Из них, при помощи компьютерных технологий, создадут фотомозаику с цельным изображением, на котором будет изображен Выборг в период войны.

На данный момент администрация собрала более 3000 фотографий ветеранов. До 1 декабря вы можете прислать снимки на сайт администрации, а также воспользоваться помощью Межпоселенческой библиотеки или библиотеки А.Аалто для размещения фотографий на сайт.

Телефон для справок: 8 (81378) 2-00-12 (Городской информационный центр).

- библиотека А.Аалто (пр. Суворова, газетно-журнальный зал), часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 12.00 до 19.00, тел.: 8 (81378) 2-13-42;

- библиотека на ул. Рубежной, д. 18, часы работы: вт-сб с 11.00 до 18.00, тел.: 8 (81378) 2-03-50.

Ранее Piter.tv сообщал, что первоначально фотопанно установят на проспекте Ленина возле дома купца Сергеева.