Видео: стали известны подробности о месте размещения панно "Бессмертный полк" в Выборге

В четверг, 28 ноября, состоится заседание комиссии по топонимике, на котором дадут окончательный ответ о местоположении панно.

В настоящий момент в Выборге продолжается сбор фотографий участников Великой Отечественной войны для создания художественного фотопанно. До конца сбора фотографий осталось меньше недели - 1 декабря последний день, когда жители Выборга и Выборгского района смогут прислать изображения героев войны. На данный момент на сайте администрации размещено более 2700 фотографии участников бессмертного полка.

Уже завтра, 28 ноября, пройдет заседание комиссии по топонимике, где будет принято окончательное решение месторасположении фотопанно. Основным местом размещения, которое будут рассматривать заседающие, станет проспект Ленина, около дома купца Сергеева.

"Размещение фотопанно на проспекте Ленина планируется до августа 2020 года. После этого, панно перенесут на другое место - пересечение Победы и Гагарина. К этому моменту там будет разбит красивый сквер, которому дадут название "Сквер Победы". Туда и перенесут панно", - рассказал Николай Шишкин, замглавы администрации Выборгского района Ленобласти.

Напомним, что фотографии можно прислать на сайт администрации Выборгского района, а также обратится за помощью в библиотеки Выборга.

Видео: Piter.TV