Ушла из жизни народная артистка России и Мордовии Мария Антонова

О деталях траурных мероприятий ТАСС сообщила министр культуры Мордовии Светлана Баулина.

После продолжительной болезни на 94-м году жизни скончалась певица, народная артистка РФ и Мордовии Мария Антонова. Прощание со знаменитой артисткой состоится 3 марта в Русском драматическом театре Республики Мордовия. Отмечается, что отпевание состоится в соборе святого праведного воина Феодора Ушакова.

Мария Антонова получила известность после исполнения песни на мордовском языке "Умарина" ("Яблонька"), ставшей визитной карточкой республики.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на 67-м году жизни умер главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов.

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