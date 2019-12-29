  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:29
104
fvbykov
Код вставки плеера

Ушла из жизни народная артистка России и Мордовии Мария Антонова

0 0

О деталях траурных мероприятий ТАСС сообщила министр культуры Мордовии Светлана Баулина.

После продолжительной болезни на 94-м году жизни скончалась певица, народная артистка РФ и Мордовии Мария Антонова. Прощание со знаменитой артисткой состоится 3 марта в Русском драматическом театре Республики Мордовия. Отмечается, что отпевание состоится в соборе святого праведного воина Феодора Ушакова.

Мария Антонова получила известность после исполнения песни на мордовском языке "Умарина" ("Яблонька"), ставшей визитной карточкой республики. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на 67-м году жизни умер главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов.  

Фото: соцсети

Теги: мордовия, музыка, потеря, смерть
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России, Культура,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии