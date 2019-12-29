Ушла из жизни народная артистка России и Мордовии Мария Антонова

После продолжительной болезни на 94-м году жизни скончалась певица, народная артистка РФ и Мордовии Мария Антонова. Прощание со знаменитой артисткой состоится 3 марта в Русском драматическом театре Республики Мордовия. Отмечается, что отпевание состоится в соборе святого праведного воина Феодора Ушакова.
Мария Антонова получила известность после исполнения песни на мордовском языке "Умарина" ("Яблонька"), ставшей визитной карточкой республики.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на 67-м году жизни умер главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов.
Фото: соцсети
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