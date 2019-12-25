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В Петербурге на 79 году жизни скончался знаменитый хирург Владимир Линьков
Сегодня, 11:20
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Alena_Zinovieva

В Петербурге на 79 году жизни скончался знаменитый хирург Владимир Линьков

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Последние 10 лет своей жизни он посвятил работе в Елизаветинской больнице.

В Петербурге на 79 году жизни не стало знаменитого хирурга, врача-оториноларинголога Владимира Линькова. О смерти медика сообщили в  Елизаветинской больнице, где Линьков работал последние 10 лет своей жизни.

Владимир Иванович прошел путь от помощника машиниста паровоза до ведущего отохирурга с 40-летним стажем. Он умело сочетал практическую, научную и преподавательскую деятельность, спас жизни ни одному десятку человек.

Медик в совершенстве проводил сложнейшие слухосохраняющие и слухоулучшающие операции, делал оперативные вмешательства при заболеваниях глотки, гортани, околоносовых пазух, юношеской ангиофибромы основания черепа. Он разработал эффективные методы лечения хронического среднего гнойного отита, мастоидита, отосклероза и других заболеваний.

Ранее Ширвиндт раскрыл подробности смерти Андрея Миронова.

Фото: ВКонтакте / Елизаветинская больница

Теги: владимир линьков, оториноларинголог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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