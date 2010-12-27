Ушёл из жизни старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов

Информация о дате и месте похорон будет объявлена позднее.

На сайте Мариинского театра сообщили, что 17 ноября после тяжелой и долгой болезни скончался старейший солист балета Владимир Федорович Лопухов.

Информация о дате и месте похорон будет объявлена позднее.

Владимир Лопухов родился 27 ноября 1943 года в Оренбурге. В 1964 году окончил Ленинградское хореографическое училище. С 1964 по 1987 годы танцевал в ленинградском Кировском театре оперы и балета (ныне Мариинский театр).

Также Лопухов снимался в телефильмах "Орестея", "Испанские миниатюры", "Душой исполненный полет".

На прошлой неделе скончался заслуженный тренер РФ по боксу Николай Исаев.