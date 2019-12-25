  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ушел из жизни актер театра "Буфф" Сергей Масленников
Сегодня, 18:48
240
fvbykov

Ушел из жизни актер театра "Буфф" Сергей Масленников

0 0

Сообщение о смерти актера появилась на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

Стало известно, что на 59-м году жизни скончался актер театра "Буфф" Сергей Масленников. Об этом в соцсетях сообщил художественный руководитель театра "Буфф" Михаил Смирнов. Он отметил, что Масленников был одним из самых ярких выпускников Исаака Романовича Штокбанта.

Трагическое событие произошло 12 июня.

Напомним, что в январе 2020 года ушел из жизни народный артист России, основатель и главный режиссер музыкально-драматического театра "Буфф" Исаак Штокбант. Гражданская панихида состоялась 29 января в большом зале театра.

Фото: ВКонтакте / Театр БУФФ

Теги: буфф, потеря, смерть, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Культура, Театры,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии