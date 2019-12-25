Ургант пошутил про казино в квартире петербургского депутата

Ранее стало известно, что депутат ушел с поста в муниципальном округе.

Иван Ургант пошутил над петербургским муниципальным депутатом, в квартире которого обнаружили казино.

В эфире шоу "Вечерний Ургант" юморист отметил, что история с квартирой Олега Калядина могла бы стать сюжетом для кино.

"Как сказал сам чиновник, он не знал, что в квартире находится казино. Он просто ее сдавал. За 30 фишек в месяц", — сказал Ургант.

Напомним, полиция нашла правонарушение на территории жилплощади, которую депутат МО "Введенский" сдавал в аренду. После инцидента его исключили из партии "Единая Россия", а после этого политик сложил свои полномочия.

Фото: Иван Ургант / Instagram