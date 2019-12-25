  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ургант пошутил про казино в квартире петербургского депутата
Сегодня, 18:55
111
nadezhda_sib

Ургант пошутил про казино в квартире петербургского депутата

0 0

Ранее стало известно, что депутат ушел с поста в муниципальном округе.

Иван Ургант пошутил над петербургским муниципальным депутатом, в квартире которого обнаружили казино. 

В эфире шоу "Вечерний Ургант" юморист отметил, что история с квартирой Олега Калядина могла бы стать сюжетом для кино. 

"Как сказал сам чиновник, он не знал, что в квартире находится казино. Он просто ее сдавал. За 30 фишек в месяц",

— сказал Ургант. 

Напомним, полиция нашла правонарушение на территории жилплощади, которую депутат МО "Введенский" сдавал в аренду. После инцидента его исключили из партии "Единая Россия", а после этого политик сложил свои полномочия

Фото: Иван Ургант / Instagram 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии