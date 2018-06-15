У Соборной мечети Санкт-Петербурга мусульмане начали праздновать Ураза-байрам

Piter.TV представляет кадры с места события.

В Петербурге сегодня, 4 июня, мусульмане начали отмечать Ураза-байрам (окончание поста в месяц Рамадан). У станции метро "Горьковская", где находится мечеть, с самого утра собралось множество мусульман, которые пришли на праздничную молитву. Приходить на нее принято в лучшей одежде.

Также праздник изменил и режим работы станции метро "Горьковская". С 09:30 до 11:00 она будет закрыта для входа пассажиров. В это же время будет запрещен проезд по Кронверкскому проспекту на участке от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы, а также по Крестьянскому и Конному переулкам.

Сейчас на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов, так как на праздник пришло огромное количество верующих мусульман.

Фото и видео: Piter.TV