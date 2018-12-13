Рамадан (Рамазан) 2019: главные традиции священного месяца

Рамадан начался 6 мая и завершится 3 июня.

Рамадан 2019: когда

С захода солнца с 5 на 6 мая стартовал священный для мусульманского народа месяц Рамадан. В этом году он продлится до 3 июня. Для правоверных мусульман это не просто великий праздник, но что-то личное для тела и души.

Что такое Рамадан?

Рамадан считается девятым месяцем мусульманского лунного календаря. Именно в этот месяц Всевышний даровал человечеству Коран. Слово "Рамадан" происходит от арабского корня, который в переводе означает "иссушенная солнцем земля". То есть оно символизирует жажду и голод постящихся. Мусульмане целый месяц соблюдают строгий пост от рассвета до заката. Также на протяжении месяца люди изучают Коран и стараются жить по его заповедям. Каждый год Рамадан смещается на 11 дней по отношению к григорианскому календарю. Основным смыслом этого праздника и соблюдения всех ограничений является возможность показать верность Аллаху и усмирение негативных качеств в человеке, которые толкают его на совершение зла.

Что нельзя делать в Рамадан

В течение месяца правоверным мусульманам запрещено осознанное потребление еды и питья. Есть можно только до рассвета и после заката. Также под запретом находятся табаки и курение кальянов Нельзя утолять и половую жажду, обниматься, целоваться и разглядывать женщин. Выход крови из-за менструации или послеродового кровотечения считается нарушением поста. К нарушениям относится и рвота, вызванная преднамеренно.

Что можно делать в Рамадан

Возможен неосознанный прием пищи. Например, мусульманин забылся, что-то выпил или съел, затем опомнился и прекратил, пост не считается прерванным. Это значит, что Аллах угостил его. Можно принять душ или недолго находиться в бане. Можно пробовать пищу, но не глотать ее. Разрешено полоскать рот и промывать нос. Можно проглотить остатки пищи, которые остались в зубах, но только при условии, размеры этих крошек не больше горошины. Не нарушается запрет Рамадана на половую жизнь, если произошёл неконтролируемый выброс спермы.

Пост в Рамадан

Есть мусульмане могут утром до рассвета (сухур) и после заката (ифтар). Перед едой обязательно прочитать молитву, съесть финики и выпить воду. Объедаться категорически запрещено.

Кто может не поститься в Рамадан

От поста освобождаются путешественники, которые находятся на расстоянии более чем 90 километров от дома и находятся в новом месте не более 15 дней. Проблемы со здоровьем тоже освобождают от поста. Освобождены и женщины, у которых критические дни или период послеродового очищения. Беременные и кормящие матери тоже не постятся. Не соблюдают пост верующие преклонного возраста, которым тяжело самим соблюдать пост и которые страдают неизлечимыми недугами и хроническими заболеваниями. Чтобы искупить это, они обязаны давать милостыню.

Нарушение поста в Рамадан и его последствия

Если мусульманин нарушил пост, то он может реабилитироваться перед Аллахом. Для этого он должен поститься один день до прихода следующего Рамадана или пожертвовать деньги нищим. Если верующий совершил половой акт в дневное время, ему необходимо возместить это нарушение 60-ю днями непрерывного поста, или накормить 60 бедняков. Нарушение поста без причины считается грехом.

Окончание Рамадана

Рамадан заканчивается Ураза-байрам, наступают три дня праздника, которые сопровождаются разговением. Первый день считается не рабочим, а в школах могут сделать каникулы на все три дня.

После окончания ограничений Рамадан завершается Ураза-байрам, наступают три дня праздника, которые сопровождаются разговением. Первый день считается не рабочим, а в школах могут сделать каникулы на все три дня.

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