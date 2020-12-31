Уральский депутат в новогоднем обращении пожелал смерти всем недоброжелателям

Но перед этим он поздравил горожан с наступающими праздниками.

Председатель думы города Каменска-Уральского, расположенного в Свердловской области, Валерий Пермяков необычно поздравил жителей с наступающим Новым годом. Об этом пишет интернет-издание "Е1.ру". Чиновник пожелал смерти недоброжелателям.

Инцидент произошел во время открытия новогоднего городка в Парке трубников. В ходе поздравительной речи Пермяков пожелал горожанам и их семьям счастья, здоровья и прочих "земных благ", а в завершении обратился к злопыхателям.

За город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью – гип-гип ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет! Валерий Пермяков, депутат думы Каменск -Уральского

В гордуме отказались комментировать интернет-порталу произошедшее, сообщив, что депутата сегодня нет на рабочем месте, и посоветовали связаться с Пермяковым после новогодних каникул.

Ранее россиянам назвали три необходимые перед Новым годом покупки.

Видео: Telegram / Baza