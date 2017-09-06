Ураган "Ирма": последние новости, фото и видео

ОТКУДА ПРИШЕЛ УРАГАН?
В первых числах сентября стихия появилась в Атлантическом океане. На тот момент специалисты из метеорологической службы США присвоили "Ирме" вторую категорию. На момент зарождения урагана скорость внутри ветра уже составляла около 180км/ч.
ПРОГНОЗЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
На данный момент стихию "наградили" пятой и самой высокой категорией. Скорость ветра "Ирмы" уже составляет 295 км/ч. По данным специалистов, в дальнейшем ураган будет только набирать силу.
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В штатах Флорида, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах (США) накануне было объявлено чрезвычайное положение, проводится обязательная экстренная эвакуация населения. Во Флориде планируется эвакуировать 5 тысяч военных с базы "Ки-Уэст".
В связи со стихийным бедствием США проведут во Флориде мобилизацию 7 тысяч бойцов Национальной гвардии. Гвардейцы будут обеспечивать безопасность местных жителей и подготавливать территорию к урагану.
Чрезвычайное положение объявлено и в Доминикане. Там появления "Ирмы" ждут уже 7 сентября.
Из-за "Ирмы" во многих странах уже закрылись аэропорты, а люди экстренно закупаются в магазинах всем необходимым.
Фото: Instagram/banzai_news
Видео: YouTube/ Nasa Johnson
Видео: YouTube/ Nasa Johnson