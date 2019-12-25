Управление маттехснабжения МВД подпишет контракт с «Питер Лада» на поставку 800 автомобилей

Петербургская компания подала свою заявку раньше, чем конкурент из Тольятти. Игра шла на минуты.

Северо-Западное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ подпишет контракт с АО "Питер Лада" на поставку 800 легковых автомобилей.

Такое решение приняла комиссия, которая подвела итоги аукциона закупки, в рамках которой правоохранители решили приобрести машины.

На покупку техники было выделено 718,15 млн рублей.

На аукцион представили свои заявки две компании АО "Питер Лада" (Петербург, Красное село) и АО "Центральная СТО" (Тольятти, Самарская область - то есть с вотчины "АвтоВАЗа"). Обе компании сделали одинаковые ценовые предложения, с понижением начальной планки: поставить автомобили за 714,56 млн рублей.

В сложившейся ситуации комиссия приняла заключить контракт с петербургской компанией. Ее заявка поступила раньше. Правда, согласно документации к закупке, только на 9,5 минут, но все-таки раньше. "Лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше", - говорится в документации.

Ранее, как сообщало Piter.tv, были подведены итоги другой закупки Северо-Западного окружного управления материально-технического снабжения МВД РФ. Силовики решили подписать контракт с УАЗом на поставку 210 автомобилей.

АО "Питер Лада" - крупный официальный дилер "АвтоВАЗа" в Северо-Западном округе.

Фото: mvd.ru