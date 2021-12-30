Упавшая на льду перед посещением Дворца спорта петербурженка получит 100 тыс. рублей компенсации

"КАССИРУ.РУ Лайф" вменили штраф в размере 50 тыс. рублей.

Петербурженка, которая упала на льду при следовании к своему VIP-месту на ледовом шоу "Лебединое озеро", в результате чего сломала лодыжку правой ноги, получит компенсацию морального вреда 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

По словам истца, организаторы не обеспечили безопасные условия для зрителей, а травма привела к длительной физической боли.

Пострадавшая обратилась с иском к ОАО "Дворец спорта", однако суд поменял ответчика на ООО "КАССИР.РУ Лайф". Представитель не явился на заседание и сообщил, что все возможные меры безопасности были предусмотрены.

Женщина заявила о желаемых 200 тыс. рублей. Невский районный суд Северной столицы удовлетворил иск частично. "КАССИРУ.РУ Лайф" вменили штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что суд Петербурга назначил 20 тыс. рублей штрафа мужчине с ножом в Пулково.

Фото: Piter.TV