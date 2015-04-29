Петербургский художник Дмитрий Шагин сломал ногу на льду

Его госпитализировали в Покровскую больницу 25 декабря.

Художник из Петербурга, лидер творческого объединения "Митьки" Дмитрий Шагин сломал ногу на Васильевском острове, поскользнувшись на льду. Об этом рассказал депутат городского ЗакСа Борис Вишневский в своем tg-канале.

По словам Вишневского, художник упал на участке льда, который был лишь присыпан снегом, и ждал у травмпункта карету скорой помощи почти 3 часа.

Почти 3 часа ждал у травмпункта скорую, потому что надо в больницу. Только что она приехала, наконец. Я только узнал, а то сразу бы вмешался. Борис Вишневский, депутат ЗакСа Петербурга

Шагина госпитализировали в Покровскую больницу 25 декабря. Сейчас его состояние стабильно, наложен гипс.

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Фото: Telegram / ВишНевскоеВремя