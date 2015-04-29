Петербургский художник Дмитрий Шагин сломал ногу на льду

Художник из Петербурга, лидер творческого объединения "Митьки" Дмитрий Шагин сломал ногу на Васильевском острове, поскользнувшись на льду. Об этом рассказал депутат городского ЗакСа Борис Вишневский в своем tg-канале.
По словам Вишневского, художник упал на участке льда, который был лишь присыпан снегом, и ждал у травмпункта карету скорой помощи почти 3 часа.
Почти 3 часа ждал у травмпункта скорую, потому что надо в больницу. Только что она приехала, наконец. Я только узнал, а то сразу бы вмешался.
Борис Вишневский, депутат ЗакСа Петербурга
Шагина госпитализировали в Покровскую больницу 25 декабря. Сейчас его состояние стабильно, наложен гипс.
Ранее на Piter.TV: восьмерым петербуржцам грозит штраф за нахождение на льду в акватории Невской Губы.
Фото: Telegram / ВишНевскоеВремя
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