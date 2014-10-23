  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Восьми петербуржцам грозит штраф за нахождение на льду в акватории Невской Губы
Сегодня, 12:38
136
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Восьми петербуржцам грозит штраф за нахождение на льду в акватории Невской Губы

0 0

За нарушение предусматривается максимальное наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге в акватории Невской Губы транспортными полицейскими выявлены граждане, находящиеся на льду в период запрета. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В ходе патрулирования акватории Невской Губы на прошлой неделе обнаружены восемь местных жителей в возрасте от 36 до 60 лет. Рыбаки находились на ледовом покрытии в период запрета. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

За нарушение предусматривается максимальное наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч рублей.

Фото: УТ МВД России по СЗФО

Теги: выход на лед, невская губа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии