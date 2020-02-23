Уоррен Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%

Опубликовано письмо основателя компании инвесторам по итогам прошлого года.

Один из богатейших людей мира и глава инвестфирмы Berkshire Hathaway в письме инвесторам заявил, что за 2019-й год чистая прибыль компании выросла на 1900% и составила $81 млрд.

Взрыной рост прибыли он обосновал результатом налоговой реформы президента США Дональда Трампа. В 2018 году в США были введены новые правила GAAP (Generally Accepted Accounting Principles, общепринятые принципы бухгалтерского учета). Согласно ним компании-владельцы ценных бумаг должны в чистую прибыль изменение их стоимости.

Кроме того, 89-летний Баффетт в письме отметил, что не собирается на пенсию. Однако в случае его смерти холдинг "на 100% подготовлен" к этому повороту событий.

Ранее Уоррен Баффетт в интервью CNBC заявил, что считает стоимость iPhone X слишком заниженной. Его компания является крупнейшим акционером корпорации Apple.