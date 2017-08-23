Универсиада-2017: сборная России продолжает собирать медали

В Тайбэе 19 августа стартовала Всемирная универсиада 2017. Итоги российских спортсменов на 23 августа.

19 августа в Тайбэе стартовала 29 Всемирная летняя универсиада. В Период с 19 по 31 августа будут проходить соревнования среди студентов.

На универсиаду приехали 348 спортсменов и около 170 тренеров, медиков и официальных лиц. Российскую студенческую сборную команду представляют студенты из 53 субъектов Российской Федерации.

Напомним, к участию в Всемирной летней универсиаде допускаются спортсмены 1989-1999 годов рождения. К соревнованиям по баскетболу допускаются участники 1993-1999 годов рождения.

Итоги третьего дня летней 2017 года

22 августа Российские спортсмены завоевали золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Борис Краснов завоевал золото по тхэквондо в весовой категории до 68 кг. Серебряные медали получили штангисты Вячеслав Яркин и Тима Туриева, а также Мария Каменева в плавании на 100 метров вольным стилем.

Четыре бронзовые медали для сборной России в третий день принесли тхэквондистка Анисия Челохсаева, дзюдоист Абдула Абдулжалилов, Арина Опенышева в плавании на 100 м вольным стилем и Михаил Вековищев в плавании на 200 м вольным стилем.

Всего российские спортсмены завоевали за три дня 25 медалей: четыре золотые, восемь серебряных и 13 бронзовых.

Фото: sievers_swimmers, arcokalashnikov