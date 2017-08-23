Универсиада-2017: сборная России продолжает собирать медали

19 августа в Тайбэе стартовала 29 Всемирная летняя универсиада. В Период с 19 по 31 августа будут проходить соревнования среди студентов.
На универсиаду приехали 348 спортсменов и около 170 тренеров, медиков и официальных лиц. Российскую студенческую сборную команду представляют студенты из 53 субъектов Российской Федерации.
Напомним, к участию в Всемирной летней универсиаде допускаются спортсмены 1989-1999 годов рождения. К соревнованиям по баскетболу допускаются участники 1993-1999 годов рождения.
Итоги третьего дня летней 2017 года
22 августа Российские спортсмены завоевали золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали.
Борис Краснов завоевал золото по тхэквондо в весовой категории до 68 кг. Серебряные медали получили штангисты Вячеслав Яркин и Тима Туриева, а также Мария Каменева в плавании на 100 метров вольным стилем.