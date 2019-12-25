Умершая экс-солистка группы Little Big Анна Каст оказалась внучкой Героя СССР

По словам ее подруги, Анну на самом деле зовут Наташа.

Биография бывшей солистки группы Little Big Анны Кастельянос, ушедшей из жизни несколько дней назад, оказалась совсем не такой, как все думали. Женщина скрывала свое настоящее имя. Об этом "Московскому Комсомольцу" рассказала подруга и одноклассница певицы, которая уже 20 лет живет в Германии.

По словам подруги Анны Каст, настоящее имя экс-участницы Little Big – Наталья Т. И на самом деле ей не 39, а 46 лет.

Анну на самом деле звали Наташей Т., она внучка Героя Советского Союза. О нем есть и статья в Википедии. Нам по 45 лет сейчас. Вернее, ей 46. Она январская. Мы с 1975 года. подруга Анны Каст

По словам женщины, Анна с другой своей подругой поменяли паспорта лет в 27-28. Ее дед был очень известным человеком, руководил крупным предприятием, возможно, девушка не хотела тогда "светить" известную фамилию.

Наташа с юности мечтала о Питере. И в конце концов туда перебралась. Она в фильмах для взрослых начала сниматься. Поэтому, кстати, и поменяла имя. Чтобы дед не узнал. Если честно, никогда не понимала, зачем она это делала: все ее многочисленные тату, эти съемки, эпатаж... Точно не из-за денег. Семья была обеспеченной. подруга Анны Каст

Подруга Анны отметила, что несмотря на инвалидность и невысокий рост, никто над ней не смеялся в школе. У нее было много друзей, она была "звездой", часто проводила вечеринки.

Также подруга Анны Каст рассказала, что у нее были проблемы с сердцем с самого рождения.

Удивительно, что она вообще дожила до таких лет. Ее мама с моей в кардиологии как-то лежали. Та и рассказала, что ей рожать нельзя было. Наташа действительно долго не дышала, врачи повторяли: "Девочка не жилец". Дело в том, что мать еще до родов знала, что с ребенком не все в порядке подруга Анны Каст

Тело Кастельянос 28 февраля в квартире в Петербурге нашли волонтеры. Медэкспертиза установила, что причиной смерти стала кардиомиопатия.

Фото: Piter.tv