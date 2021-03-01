Названа причина смерти экс-солистки Little Big Анны Каст

Артистка умерла из-за сердечной недостаточности.

Причиной смерти экс-солистки группы Little Big Анны Кастельянос (Каст) назвали кардиомиопатию – сердечную недостаточность. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело артистки нашли 28 февраля в квартире на Рыбацком проспекте. В полицию обратился волонтер, который приглядывал за 39-летней женщиной. В последнее время Анна жаловалась на боли в спине и почти не вставала.

Piter.TV связался с представителем петербургской рейв-группы Little Big. Артисты пока не готовы комментировать случившееся. "Свои комментарии мы дадим потом", - заявил директор группы.

Анна Каст получила широкую известность благодаря своей необычной внешности. Ее рост не превышал 130 см. Поклонники называли артистку "маленьким счастьем". Кроме участия в Little Big Анна снималась в кино и вела мероприятия.

Фото: Piter.TV