В Петербурге нашли мертвой экс-участницу Little Big Анну Каст

Последнее время она жаловалась на боли в спине и почти не вставала.

В понедельник, 1 марта, стало известно о смерти экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос (Каст). Знакомая артистки подтвердила Piter.TV информацию о ее кончине.

Тело 39-летней Анны обнаружили волонтеры в квартире на Рыбацком проспекте 28 февраля. Известно, что у нее была третья группа инвалидности. Последнее время она жаловалась на боли в спине и почти не вставала. Точные причины смерти Анны не называются.

Анна Каст получила широкую известность благодаря своей необычной внешности. Ее рост не превышал 130 сантиметров. Поклонники прозвали ее "маленькое счастье". Мать артистки – русская, а отец кубинец.

Кроме участия в группе Little Big, Анна также вела мероприятия и снималась в кино. В ее фильмографии значатся такие сериалы, как "Ментовские войны", "Клад", "Пером и шпагой".

Ранее мы писали, что в Петербурге умер пожилой мужчина, когда пришел на собеседование по поводу работы.

Фото: Instagram / annakast