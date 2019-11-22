Ушла из жизни старейшая балерина Мариинского театра Нинель Петрова

Ей был 101 год, она блистала на сцене в послевоенные годы и стала символом весны для Ленинграда.

Накануне, 7 марта, на 102-м году жизни скончалась выдающаяся балерина Кировского (ныне Мариинского) театра Нинель Петрова. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, выразив соболезнования её ученикам и поклонникам.

Нинель Петрова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу после выпуска присоединилась к труппе Кировского театра, где выступала до 1968 года.

Для послевоенного Ленинграда она стала практически символом весны, покорив зрителей трогательной утончённостью облика, умением передать поэзию танца, невероятными линиями и, конечно, безукоризненным академизмом. Пресс-служба Мариинского театра

В Мариинском театре Петрова стала первой исполнительницей партий Нины в "Маскараде" Лапутина и Фригии в "Спартаке" Хачатуряна. Также она выступала в хореографической миниатюре Якобсона "Вечная весна". Зрители особенно запомнили её в балете "Бахчисарайский фонтан" Асафьева, Жизель в одноимённом балете Адана, а также исполнение прелюда и Седьмого вальса в балете "Шопениана".

Коллеги восхищались не только её профессионализмом, но и человеческими качествами. В театре подчеркнули: "Её персонажи были настоящими: они чувствовали, любили, страдали — зрители ощущали это в каждом спектакле. Коллеги же не только отмечали высочайший профессионализм Нинель Александровны, но и всегда восхищались её интеллигентностью, вдумчивостью, искренностью. Для многих она стала символом женственности и красоты".

После завершения карьеры балерины Нинель Петрова стала главным балетмейстером и репетитором труппы "Хореографические миниатюры" в Ленинградской консерватории. В 1999 году ей было присвоено звание народной артистки России.

