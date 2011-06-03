Умерла популярная британская певица Лорен Беннетт

Артистка получила известность благодаря перезапуску группы Pussycat Dolls.

Исполнительница хита Party Rock Anthem LMFAO Лорен Беннетт умерла на 38-м году жизни. У нее осталась шестилетняя дочь, сообщили коллеги певицы в соцсетях.

В некрологе бывшие участницы группы GRL выразили соболезнования семье Лорен, отметив, что она навсегда останется в сердцах многих поклонников. Причина смерти певицы не указывалась.

Лорен Беннетт выступала в нескольких коллективах. Сначала девушку пригласили петь в группу The Paradiso Girls, а затем она стала участницей проекта GRL, созданном как перезапуск Pussycat Dolls.

Коллектив выпустил несколько хитов, однако повторить успех своих предшественниц они не смогли. Кроме того, Беннетт получила популярность как соисполнительница группы LMFAO — именно ее голос звучит в Party Rock Anthem.

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Фото: Magnific