В НИИ Джанелидзе скончалась петербурженка, которую из окна вытолкнул возлюбленный

В институте скорой помощи имени И. И. Джанелидзе скончалась девушка, которую 11 мая из окна четвертого этажа выбросил 34-летний житель Невского района. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на ГУ Следкома по Петербургу.
По данным следствия, инцидент произошел вечером 11 мая в одной из квартир по Фарфоровской улице. Девушка выжила, ее немедленно доставили в больницу. Однако, спасти ее не удалось.
На мужчину завели уголовное дело по статье "Покушение на убийство", но теперь, после смерти девушки, его могут переквалифицировать. Мужчина находится под стражей и свою вину не признает.
Также 16 мая на Коломяжском проспекте из окна 10 этажа выпал мужчина.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 )
И мужчинку отправить следом за любимой - через окно... козлик...