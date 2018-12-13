На Коломяжском проспекте из окна 10 этажа выпал мужчина: фото

На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Днем 16 мая в Приморском районе Петербурга произошло ЧП. По словам очевидцев, мужчина выпал из окна дома №15/1 на Коломяжском проспекте. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал фотографию с места происшествия.

Свидетели случившегося рассказали, что незнакомец пролетел 10 этажей. Судя по снимку, он упал на тротуар рядом с домом. На место ЧП приехали сотрудники полиции и скорая помощь. О состоянии пострадавшего ничего неизвестно.

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Фото: Piter.TV