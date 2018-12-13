  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Коломяжском проспекте из окна 10 этажа выпал мужчина: фото
Сегодня, 11:59
359
Alena_Zinovieva

На Коломяжском проспекте из окна 10 этажа выпал мужчина: фото

0 0

На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Днем 16 мая в Приморском районе Петербурга произошло ЧП. По словам очевидцев, мужчина выпал из окна дома №15/1 на Коломяжском проспекте. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал фотографию с места происшествия.

Свидетели случившегося рассказали, что незнакомец пролетел 10 этажей. Судя по снимку, он упал на тротуар рядом с домом. На место ЧП приехали сотрудники полиции и скорая помощь. О состоянии пострадавшего ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что в США разбился насмерть актер из "Терминатора" и "Тора" Айзек Кэппи.

Фото: Piter.TV

Теги: выпал из окна, падение с высоты, разбился человек
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 14:48

Он так там и лежит.. И дети рядом ходят.. 

Пожаловаться | Редактировать | Удалить | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии