Умерла британская певица Бонни Тайлер

Звезда скончалась после тяжелой операции на кишечник и комы.

Известная британская певица Бонни Тайлер, ставшая символом рок-баллад 1980-х годов, умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщило SkyNews.

В конце мая Тайлер экстренно госпитализировали в одну из больниц в Португалии. У певицы диагностировали тяжелую кишечную инфекцию и она перенесла срочную операцию. После этого пациентку ввели в искусственную кому.

Певица пришла в сознание 15 июня. Ее состояние было еще тяжелое, но стабильное. Тайлер предстояло пройти длительное восстановление. Однако сердце исполнительницы не выдержало.

Бонни Тайлер завоевала любовь благодаря хитам Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero и It"s a Heartache. Пик ее популярности пришелся на 1970–1980‑е годы.

Обладательницу уникального хриплого вокала три раза номинировали на премию "Грэмми", а в 2013 году она представляла Великобританию на конкурсе "Евровидение".

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Фото: Magnific