Артистке шел 70-ый год.

Умерла американская певица Бонни Пойнтер. Об этом сообщили журналисты из USA Today со ссылкой на сестру покойной Аниту. На данный момент известно, что солистка музыкального коллектива The Pointer Sisters скончалась в возрасте 69 лет в доме с Лос-Анджелесе. Причиной смерти артистки стал сердечный приступ.

Бонни была моим лучшим другом, и мы разговаривали каждый день. Мы никогда не ссорились, и я уже скучаю по ней Анита, сестра Бонни Пойнтер

Напомним, что Бонни создала группу The Pointers в 1969 году вместе со своей сестрой Джун. Позже в коллектив попали еще две сестры - Анита и Рут. В связи с этим группа сменила название на The Pointer Sisters. Основательница квартета ушла из него в 1977 году. Бонни записала три альбома. В 2020 году она вместе с Анитой выпустила композицию, посвященную сестре Джун, которая умерла в 2006 году.

В США от рака умерла актриса из сериала "Друзья".

Видео: Youtube/ WarmerMusicVideos