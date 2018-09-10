Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие"

Алла Мещерякова скончалась в возрасте 77 лет.

Умерла заслуженная актриса России Алла Мещерякова. Артистка известна по ролям в фильмах "А зори здесь тихие", "Ищу человека", "Хозяин тайги", "Успех", "Уникум", "Пропажа свидетеля" и другим киноработам. О гибели деятеля культуры рассказали представители Союза кинематографистов России на официальном сайте.

Актрисе было 77 года. О причинах смерти Аллы Мещеряковой дополнительно не уточняется. Известно, что женщина скончалась 11 мая 2020 года.

Напомним, что Мещерякова начала сниматься в кино в 1964 году. Она дебютировала в картине режиссера Марка Орлова "Страницы первой любви". В 1966 году актрису ждала главная роль в фильме "Сердце друга". С 1955 года артистка служила в Московском государственном театре киноактера.

Умерла завотделением пульмонологии Елизаветинской больницы.

Видео: кадры из х/ф "А зори здесь тихие", реж. Станислав Ростоцкий